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    İsveç'te muhabir, canlı yayında yere yığıldı

    Hastaneye kaldırılan Jenny Strömstedt, neden bayıldığını anlayamadığını söyledi.
    • AA
    • 11.06.2020 - 10:21
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    İsveç'te muhabir, canlı yayında yere yığıldı

    İsveç'te televizyon muhabiri, Palme suikastı ile ilgili röportaj sırasında talihsiz bir an yaşadı.

    TV4'ün ünlü muhabiri Jenny Strömstedt, canlı yayında Başsavcı Krister Petersson ile 34 yıl önce cinayete kurban giden İsveç'in eski Başbakanı Olof Palme soruşturmasına ilişkin yaptığı röportaj sırasında bayıldı.

    Strömstedt, 28 Şubat 1986'da suikasta kurban giden Başbakanı Palme'nin katil zanlısının İsveçli Stig Engström olduğunun açıklanmasının ardından aniden yere yığıldı.

    REKLAM ARASI VERİLDİ

    Olaydan kısa süre sonra programda reklam arası verildi. Hastaneye kaldırılan Strömstedt'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    NEDEN BAYILDIĞINI ANLAYAMADI

    Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden açıklama yayınlayan Strömstedt, neden bayıldığını anlayamadığını belirterek, ''Uykumu iyi alıyorum, beslenmem de düzenli. Bazen düzenli yaşayan insanlarda da tansiyon düşüklüğü yaşayabiliyormuş.'' ifadesini kullandı.

    PALME SUİKASTI

    Sosyal Demokrat lider Palme, 28 Şubat 1986'da başkent Stockholm'ün merkezinde suikasta uğramıştı.

    Gece, eşi Lisbet Palme ile sinemadan çıkarken vurulan Olof Palme, karnına isabet eden iki kurşunla kaldırımda can vermişti. Saldırıda, eşi Lisbet Palme de yaralanmıştı.

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