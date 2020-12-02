İsveç'te öğrenciler bilerek koronavirüse yakalanıyor iddiası

Öğrencilerin, mezuniyet balosu için bilerek koronavirüs kaptığı öne sürüldü. İsveç polisi, yetersiz delil nedeniyle soruşturmayı kapatma kararı aldı.

Koronavirüs salgınında sürü bağışıklığını deneyen ancak eleştiri oklarını üzerine çeken İsveç, Östersund kentindeki lise öğrencilerini konuşuyor.

Lise öğrencilerinin, 2021'in ilkbaharında yapılacak mezuniyet balosu için birbirilerine koronavirüs bulaştırdığından kuşku duyuluyor.

BALO ÖNCESİ SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI İDDİASI

Öğrencilerin, balo öncesinde sürü bağışıklığını sağlamaya çalıştığı iddia edildi. Öğrenci sağlığından sorumlu yetkili Monica Sandström, iddialara tepki gösterdi.

Sandström, "İnanılmaz derecede cahilce. Diğer insanlara karşı tam bir saygı eksikliği. Yetişkinler arasında bile enfeksiyonun yayılmasına katkıda bulunan bir cehalet. Bu sadece Stockholm'de olan bir şey, ama burada Jamtland'da da oluyor." diye konuştu.

SORUŞTURMA KAPATILDI

Jamtland Lisesi Birliği'nden Micael Cederberg, söylentilerle ilgili "Medyada gördük, henüz polisle iletişime geçilmedi. Ulusal enfeksiyon kontrol yetkililerinden de haber duymadık." dedi.

İsveç polisi ise yetersiz bilgi nedeniyle soruşturmayı kapattı. "İhbar çok geneldi ve hangi okulun veya hangi öğrencilerin söz konusu olduğunu belirtmiyordu." açıklaması yapıldı.

İSVEÇ'TE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs nedeniyle 260 bin 758 vakanın görüldüğü İsveç'te 6 bin 798 kişi hayatını kaybetti.