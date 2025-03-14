İsveç'te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı

AA

İsveç Eğitim Bakanı Lotta Edholm, düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde ilk ve orta dereceli okullarda akıllı cep telefonlarının yasaklandığını açıkladı.

"AKILLI TELEFON DİKKAT DAĞITIYOR"

Yaptıkları bilimsel araştırmalara göre, öğrencilerin derslerde cep telefonu olmadan kendilerini daha iyi hissedeceğini söyleyen Edholm, akıllı cep telefonları öğrencilerin dikkatini dağıtarak sınav sonuçlarını olumsuz etkilediği için bu kararı aldıklarını ifade etti.

Sınıfa girmeden önce öğrencilerin cep telefonlarının toplanıp bir kasaya kilitlenerek saklanacağına işaret eden Edholm, öğretmenlerin ise cep telefonlarını kendilerinin uygun bulduğu bir yere bırakarak ders boyunca kullanmayacağını belirtti.

2026'DA UYGULANACAK

Edholm, okullarda akıllı cep telefonu yasağı uygulamasının 1 Temmuz 2026'dan itibaren başlayacağını duyurdu.