İsveç'te terör alarmı: Tehdit seviyesini yükselttiler İskandinav ülkesinin istihbarat teşkilatı, "Tehdit seviyesini 3'ten 4'de çıkardık" dedi. İslamofobik olaylar nedeniyle İsveç'teki güvenlik durumunun kötüye gittiği uyarısı yapıldı.

AA & Ensonhaber

İsveç, son günlerde İslam düşmanı eylemlerle anılır hale geldi.

İskandinav ülkesinde Kur’an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırılar düzenlendi.

Stockholm yönetimi saldırıların kabul edilemez olduğunu söylerken, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "İslamofobik eylemleri, hangi biçimde olursa olsun reddediyoruz." demişti.

İsveç'in güvenlik durumu kötüleşti

Ülkedeki İstihbarat Teşkilatı (SEPO) Başkanı Charlotte von Essen, ulusal terör tehdidi seviyesini yükselttiklerini duyurdu.

Essen, Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri ve bunlara yönelik protestolar nedeniyle İsveç'in güvenlik durumunun kötüleştirdiğini belirtti.

Terör tehdidi seviyesini 3'ten 4'e çıkardılar

Güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle bir karar aldıklarını aktaran Essen, şöyle konuştu:

5 puanlık ulusal terör ölçeğindeki tehdit seviyesini 3'ten 4'e çıkardık. Karar, kademeli olarak kötüleşen tehdit seviyesinin genel bir değerlendirmesine dayanıyor.

İngiltere'den vatandaşlarına uyarı

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif saldırıların ardından İngiltere, 12 Ağustos'ta bu ülkeye seyahat eden vatandaşlarını “terör saldırısı” konusunda uyarmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teröristlerin yabancılar tarafından ziyaret edilen yerlere saldırı düzenlemesinin "çok muhtemel" olduğu aktarılmıştı.

İsveç'ten yurt dışındaki vatandaşlarına 'dikkatli olun' çağrısı

İsveç Ulusal Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm'da 13 Ağustos'ta yazılı açıklama yaparak yurt dışındaki İsveçlilere ve İsveç'le bağlantılı işletmelere "dikkatli olmaları" çağrısında bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı: