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    İsveç'te Ulf Kristersson, yeni hükümeti kurmak için hazırlanıyor

    Kristersson, ülkeye liderlik edecek hükümet için çabalayacağını söyledi. İsveçli siyasetçi, "Bölmek değil, birleştirmek istiyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 14:25
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    İsveç'te Ulf Kristersson, yeni hükümeti kurmak için hazırlanıyor

    İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un partisi Sosyal Demokrat, genel seçimlerde birinci parti olmasına rağmen, hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamadı.

    Başbakan Andersson, ortaya çıkan tablonun ardından yaptığı açıklamada, istifasını sunmaya karar verdiğini duyurdu.

    Kristersson: Hükümet kurma çalışmalarına başlayacağım

    Ülkedeki Ilımlı Muhafazakar Parti'nin Genel Başkanı Ulf Kristersson, Andersson'un Sosyal Demokratların hafta sonu  seçimleri kaybettiğini kabul etmesi sonrası yeni hükümeti kurmak için harekete geçeceğini söyledi.

    Kristersson, "İşleri halledebilecek yeni bir hükümet kurma çalışmalarına başlayacağım." diye konuştu.

    Parlamentoda oluşan dağılım

    Son veriler, Ilımlı Muhafazakarlar, İsveç Demokratları, Hıristiyan Demokratlar ve Liberaller'in, 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalyenin sahibi olduğunu gösteriyor.

    Reuters'ın haberine göre, seçim, göçmenlik karşıtı İsveç Demokratları ile İsveç siyasetinde bir dönüm noktası oldu.

    "İsveç'i bölmek değil, birleştirmek istiyorum"

    Kristersson, "tüm İsveç ve tüm vatandaşlar için" bir hükümet kuracağını söyledi.

    "Toplumda büyük bir hüsran, şiddet korkusu, ekonomi kaygısı var." diyen İsveçli siyasetçi, "Dünya çok belirsiz. Siyasi kutuplaşma İsveç'te de çok büyüdü. Bu nedenle bölmek değil, birleştirmek istiyorum." dedi.

    Kristersson'ın Hristiyan Demokratlarla bir hükümet kurmaya ve parlamentoda İsveç Demokratları ve Liberaller'in desteğini almaya çalışmasının muhtemel olduğu konuşuluyor.

    İsveç te Ulf Kristersson, yeni hükümeti kurmak için hazırlanıyor #1

    Andersson: Endişenizi görüyorum

    Öte yandan Başbakan Andersson yenilgiyi kabul etti, ancak birçok İsveçli'nin İsveç Demokratlarının seçim başarısı konusunda endişeli olduğu konusunda uyardı.

    Andersson, "Endişenizi görüyorum ve paylaşıyorum. İsveç şimdi bir hükümet krizinden sadece bir veya iki meclis sandalyesi uzakta olan bir yönetime sahip olacak." şeklinde konuştu.


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