İsveç'ten Gazze'ye destek: İsrail'in işgal planı protesto edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, dünyadan ise tepkiler geliyor...

Bu kapsamda son olarak, İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal planını protesto etti.

İSVEÇ HÜKÜMETİNE HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulması için İsveç hükümetine harekete geçmesi çağrısında bulundu.

"İSRAİL'İN İŞGAL PLANINI DURDURUN" SLOGANLARI ATILDI

Hükümetin İsrail'in Gazze'deki işgaline karşı sessiz kaldığı ifade edilen protestoda, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşındı.

"Filistin'e özgürlük, katil (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu", "İsrail'in işgal planını durdurun" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

"BU İHLALLER VE SOYKIRIM 75 YIL ÖNCE BAŞLADI"

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Fredrik Johansson, iki yıldır bu gösterilere katıldığını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının durdurulmasını istediğini söyledi.

Netanyahu'nun Gazzelileri yerinden etme projesinin çok korkunç olduğunu belirten Johansson, "Netanyahu'nun planı eskiden beri Hamas'ı yok etmek değil, Gazze ve Gazze Şeridi'ni işgal etmek ve o bu planı yıllardır sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bütün halkı cezalandırarak soykırım suçu işlediğini aktaran Johansson, "Ayrımcılık, sürgün insan hakları ve uluslararası ihlaller 7 Ekim'de (2023) başlamadı. Bu ihlaller ve soykırım 75 yıl önce başladı." dedi.