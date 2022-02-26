Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
544.195
0.22%
BTXN Coin
39.67
0.83%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C
    İsveç'ten ve Finlandiya'dan, Rusya'ya NATO cevabı

    İsveç'ten ve Finlandiya'dan, Rusya'ya NATO cevabı

    İsveç Başbakanı Mangdalene Andersson, İsveç'in güvenlik politikalarına kendilerinin karar vereceğini belirterek NATO'ya girmeyi düşünmediklerini söyledi.
    • AA
    • 26.02.2022 - 07:54
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 07:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya'nın, Ukrayna'da gerçekleştirdiği işgal, bir çok ülkede şok etkisi yarattı.

    Ukrayna'nın NATO'ya katılmak istediği ve bu yüzden işgalin başladığını savunan Rus tarafı, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılıp katılmayacağı sorularını akla getirdi.

    "FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO'YA KATILMASI, CİDDİ SONUÇLARA YOL AÇAR"

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın "Finlandiya ve İsveç'in öncelikle bir askeri blok olan NATO'ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır." sözlerine İsveç'ten cevap geldi.

    Başbakan Andersson yaptığı açıklamada, İsveç'in güvenlik politikalarına kendilerinin karar vereceğini belirtti.

    NATO'ya girmeyi düşünmediklerini aktaran Andersson, Rusya'nın İsveç sınırlarında endişe verecek bir tehdidinin ve askeri hareketliliğinin olmadığını ifade etti.

    İsveç ten ve Finlandiya dan, Rusya ya NATO cevabı #1

    SAVAŞIN BAŞLAMASI, FİKİRLERİ DEĞİŞTİRDİ

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise Finlandiya'da NATO üyeliği konusundaki tartışmanın "Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından değiştiğini" söyledi.

    Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı ise "NATO'ya katılmak isterlerse İsveç ve Finlandiya'ya kapılar açık" açıklaması yapmıştı.

    Finlandiya ve İsveç NATO üyesi olmamalarına rağmen Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ele alındığı dünkü NATO Olağanüstü Zirvesi'ne katılmıştı.

    İsveç ten ve Finlandiya dan, Rusya ya NATO cevabı #2


    İlginizi Çekebilir

    Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem
    Dünya

    Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!
    Btcrobo

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!

    Aşk Mantık İntikam Zümrüt'ün 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu isme bakın! Arka Sokaklar'da fırtına gibi esiyor
    Medya

    Aşk Mantık İntikam Zümrüt'ün 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu isme bakın! Arka Sokaklar'da fırtına gibi esiyor

    Görüş Bildir