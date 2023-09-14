İsviçre basını, Fransa karşıtlığını yazdı: Türkiye, Afrika'daki varlığını artırıyor Afrika ülkeleriyle karşılıklı fayda üzerine ilişki geliştiren Ankara'nın tavrı, Avrupa'da gündem olmaya devam ediyor. Fransız karşıtlığının bir fırsat olduğu belirtilerek, "Türkiye sömürgeci değil, eşit şartlarda ortaklık istiyor" denildi.

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Son dönemde Afrika'nın darbe girişimlerine sahne olması, kıtada her geçen gün yükselen Fransa karşıtlığını bir kez daha gündeme getirdi.

Afrika'da sömürgeci geçmişe sahip Paris yönetimine karşı çeşitli ülkelerde gösteriler düzenleniyor.

Fransız diplomatik ve askeri varlığının kıtada sonlandırılmasına yönelik çağrılar yapılıyor.

"Fransız karşıtı ayaklanmalar Türkiye için fırsat"

İsviçre'de Almanca olarak yayın yapan Neue Zürcher Zeitung gazetesi, Ankara'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde yıllardır "bilerek" Afrika'daki varlığını genişlettiğini yazdı.

Sahel'deki Fransız karşıtı ayaklanmaların, nüfuzunu artırmak için Türkiye'ye yeni fırsatlar sunduğu belirtildi.

"Türkiye buna dahil"

"Bölgede Fransa'nın mirası kime kalacak?" sorusunun yöneltildiği analizde şu görüşler paylaşıldı:

Güçlü Fransız karşıtı tonlara sahip Batı Afrika'daki güç aktarımları, geleneksel ittifakları sorguluyor. Ayrıca bölgedeki yeni aktörlerin nüfuz sahibi olması için fırsatlar sunuyor. Türkiye de buna dahil.

"Önde gelen stratejik ortak"

Kıtadaki çalkantılardan en fazla "yararlanan" ülkenin Türkiye olabileceği ifade edilerek şöyle denildi:

Batı Afrika'daki Türk varlığı büyük ölçüde ekonomik ve silahlanma politikası iş birliğine dayanıyor.



Ankara, bu nedenle bölge ülkeleri için önde gelen stratejik ortak olma potansiyeline sahip.

"Afrika'daki ayak izini sürekli olarak artırıyor"

Türkiye'nin, diplomatik açıdan Afrika'daki ayak izini sürekli olarak artırdığına işaret edilerek, Türk Hava Yolları'nın kıta ülkelerine direkt uçuşlar gerçekleştirdiği anımsatıldı.

Düzinelerce Türk okulunun, Türkiye'nin "yumuşak gücüne" katkı sunmaya devam ettiğinin de altı çizildi.

"Sömürgeci değiller, eşit şartlarda ortaklık istiyorlar"

Haberin devamında şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye, Batı'daki eski sömürgeci güçlerin aksine, eşit şartlarda ortaklıkla ilgileniyor.



Türkiye, Afrika'nın dürüst bir savunucusu olarak, örneğin kendisini Batı'ya alternatif olarak sunan Rusya'dan ve Çin'den daha inandırıcı görünebilir.

"Ankara için avantaj"

Senegal'de bir Türk çelik şirketinin milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı, Nijerya ordusunun da 2021'de çok sayıda Bayraktar TB2 SİHA satın aldığı notuna yer verildi.

Söz konusu yazıda, "Nijerya ordusuyla iyi ilişkiler elbette Ankara için bir avantaj." denildi.