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    İsviçre, buzulların erimesine karşı 3 milyar frank harcayacak

    İsviçre hükümeti, iklim değişikliği ve sıcak hava dalgaları nedeniyle buzulların erimesinin ardından, 3,2 milyar İsviçre franklık tedbir paketi hazırladı.
    • 27.09.2022 - 04:23
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    İsviçre, buzulların erimesine karşı 3 milyar frank harcayacak

    Swissinfo.ch sitesinde yer alan haberde, buzulların erimesini önlemek üzere Meclise sunulan tedbir paketi tasarısının kabul edilmesinin ardından Federal Konseyin paketin detaylarını açıkladığı bildirildi.

    Yenilenebilir enerji artırılacak

    AA'nın aktardığına göre; buzulları korumak için ayrılan paranın "güneş enerji panellerinin kurulmasını destekleme", "fosil yakıtlı ısıtma sistemlerine sürdürülebilir alternatifler üretme" ve "binaların yalıtılması" gibi faaliyetlerde kullanılarak ülkede hava sıcaklığındaki artışın önlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

    İsviçre, buzulların erimesine karşı 3 milyar frank harcayacak #1

    Alpler'deki buzulların erimesi endişelendirdi

    Zürih Federal Teknoloji Enstitüsünün internet sitesinde 22 Ağustos'ta yayımlanan bir araştırmada, İsviçre Alpleri'ndeki buzulların 1931'den 2016'ya kadarki değişimi, eski ve yeni fotoğraflar kıyaslanarak incelenmişti.

    İsviçre, buzulların erimesine karşı 3 milyar frank harcayacak #2

    1400 buzul, yarı hacmini kaybetti

    Araştırmada, bu zaman aralığında Alpler'de 1400 civarındaki buzulun toplam hacmini yarı yarıya kaybettiği belirtilmişti.

    İsviçre, buzulların erimesine karşı 3 milyar frank harcayacak #3

    İklim değişikliğinin buzul erimelerini hızlandırdığına işaret edilen araştırmada, sadece 2010'dan 2016'ya kadar buzulların yüzde 12 eridiği ifade edilmişti.

    İsviçre, buzulların erimesine karşı 3 milyar frank harcayacak #4


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