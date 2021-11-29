İsviçre'de aşı sertifikası zorunluluğu devam edecek

İsviçre'de yapılan referandumda halkın büyük çoğunluğu, koronavirüs tedbirleri kapsamında iç mekanlarda aşı sertifikası gösterme zorunluluğunun devam etmesi yönünde oy kullandı.

İsviçre'de 13 Eylül'den itibaren restoran, bar, müze, sinema, üniversiteler ve spor merkezleri gibi kapalı alanlara girişte "Kovid-19 durum sertifikası" gösterilmesi zorunlu kılınmıştı.

AŞI SERTİFİKASI KARŞITLARI İMZA TOPLAMIŞTI

Ülkede şiddet de içeren geniş çaplı protestolara neden olan kısıtlamaların ardından, Kovid-19 tedbirlerinden "aşı sertifikası zorunluluğunun" iptali için referanduma gidilmesi adına 100 bine yakın imza toplanmıştı.

HALKIN ÇOĞUNLUĞU AŞI SERTİFİKASININ LEHİNE OY KULLANDI

Yapılan referandumda halkın yüzde 62'si hükümetin getirdiği Kovid-19 kısıtlamalarının lehinde tercih yaptı. Böylelikle halk, iç mekanlarda aşı sertifikası gösterme zorunluluğu getiren yasaya destek verdi.

Hükümetten yapılan açıklamada ise yüzde 66 ile son yılların en fazla katılımının olduğu referandumda, ülkedeki 26 kantonun 24'ünün Kovid-19 kısıtlamalarının devamından yana tercih yaptığı belirtildi.

VAKA SAYISINDA ARTIŞ VAR

Kovid-19 aşı sertifikası 16 yaşından büyükler için geçerli ve uygulamanın 24 Ocak 2022'ye kadar sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.

Nüfusu 8,6 milyon olan ülkede halkın sadece yüzde 65,47'si iki doz aşı yaptırmış durumda. İsviçre'de resmi verilere göre, geçen hafta 42 bin 518 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmış, bir önceki haftaya göre yüzde 41 oranında artış gözlenmişti.