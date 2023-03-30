İsviçre'de dev dinozor iskeleti açık artırmayla satılacak Günümüzden 67 milyon yıl önce yaşayan nadir türlerden üç T-Rex'in kemiklerinden oluşturulan dinozor iskeleti müzayedeye çıkıyor.

İHA

ABD'den 9 büyük sandıkla İsviçre’nin başkenti Zürih’e getirilen "Trinity" adlı T-Rex (Tyrannosaurus-Rex) dinozor iskeleti, Tonhalle Zürich Konser Salonu’nda sergilenmeye başlandı.

67 milyon yıllık olan ve 3,9 metre uzunluğundaki iskelet, kırmızı halının üzerine kurularak halkın ziyaretine açıldı.

Büyük gelir bekleniyor

18 Nisan’da Koller müzayede evinde açık artırmaya çıkarılacak dev dinozor iskeletinin 5 milyon (104 milyon lira) ile 8 milyon İsviçre frangı (167 milyon lira) arasında satılması bekleniyor.

Dinozor iskeleti, Montana ve Wyoming eyaletinde 2008 ve 2013 yılları arasında kazı sonucu çıkarılan 3 dinozorun kemiklerinden oluşuyor.

Satışın yapılacağı müzayede evinin sahibi Cyril Koller, "Bu iskeletin adı Trinity, çünkü 3 dinozordan oluşuyor." ifadelerini kullandı.