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    İsviçre'de dünya rekoru: En uzun yolcu treni sefer yaptı

    1,9 kilometre uzunluğundaki 100 vagonlu tren, Alp Dağlarının eteklerine inşa edilen Albula-Bernina güzergahında sefer yaparak dünyanın en uzun yolcu treni rekorunu kırdı.
    • 30.10.2022 - 01:15
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    İsviçre'de dünya rekoru: En uzun yolcu treni sefer yaptı

    İsviçre'de dünyanın en uzun yolcu treni seferi gerçekleştirildi.

    Rhaetian demir yolları firması, şirkete ait 1,9 kilometre uzunluğundaki 100 vagonlu trenin, Alp Dağlarının eteklerine inşa edilen Albula-Bernina güzergahında rekor denemesi için yolcu taşıdığını açıkladı.

    Dünyadaki en uzun yolcu treni

    Firma, bu trenin dünyadaki en uzun yolcu treni olduğunu bildirdi.

    Rhaetian Direktörü Renato Fasciati, bu rekorun, İsviçre'nin demir yolu mühendisliğindeki başarısını ve ülkedeki ilk demir yolu inşasının 175'inci yılını öne çıkarmak için kırıldığını ifade etti.

    İsviçre de dünya rekoru: En uzun yolcu treni sefer yaptı #1

     

    22 tünel ve 48 köprüden oluşan demir yolu

    AA'nın haberine göre, Alp Dağları delinerek inşa edilen ve manzarasıyla çok sayıda turist çeken Albula-Bernina güzergahı, 2008'de Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası listesine dahil edildi.

    Turistik demir yolu, 22 tünel ve 48 köprüden oluşuyor.

    İsviçre de dünya rekoru: En uzun yolcu treni sefer yaptı #2

    İsviçre de dünya rekoru: En uzun yolcu treni sefer yaptı #3


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