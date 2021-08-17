İsviçreli bilim insanları, Pi sayısında 62.8 trilyon basamak ile rekor kırdı

İsviçreli bilim insanları, Pi sayısında 62.8 trilyon basamak ile rekor kırdı

Araştırmacılar, 108 gün 9 saatlik hesaplama sonucunda Pi sayısında ilke imza attı.

Matematikte ünlü sabit olarak öne çıkan Pi sayısında, yeni bir dünya rekoru kırıldı.

Önceki rekora ilişkin Pi hesaplaması 50 trilyon rakama ulaşmıştı. Son hamle, İsviçreli araştırmacılardan geldi.

62.8 TRİLYON BASAMAK

Süper bilgisayar kullanan araştırmacılar, Pi sayısına dair hesaplamalarında 62.8 trilyon basamağa ulaştı.

108 GÜN 9 SAAT SÜRDÜ

Graubuenden Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, yaptığı açıklamada, "Hesaplama, 108 gün 9 saat sürdü." dedi.

Ortaya konulan çabanın, "Google'ın 2019'da bulut kullanarak kırdığı rekorun neredeyse iki katı ve 2020'deki dünya rekorunun 3,5 katı kadar hızlı" olduğu kaydedildi.

SON 10 RAKAMI AÇIKLADILAR

Araştırmacılar, başarılarını belgelemek için Guinness Rekorlar Kitabı'ndan haber bekliyor. Şimdilik sadece Pi için hesaplanan son 10 rakam açıklandı: 7817924264.

ÖNCEKİ REKOR

Pi, bir dairenin çevresinin çapına oranını temsil ediyor. Bilim insanları, ilk 10 rakamı 3.141592653 olan sabit için sınırları zorlamaya devam ediyor.

AFP'nin haberine göre, İsviçreli ekip, Pi'yi hesaplarken edindikleri deneyimin "RNA analizi, akışkanlar dinamiği simülasyonları ve metin analizi" gibi diğer alanlarda da uygulanabileceğini söylüyor.