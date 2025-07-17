İtalya Başbakanı Meloni: İsrail'in saldırıları kabul edilemez

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Bu defa bir kilise hedef alındı.

GAZZE'DEKİ TEK KATOLİK KİLİSESİ"

Katarlı El Cezire gazetesinin aktardığına göre, Baptist Hastanesi'nden bir kaynak, Gazze Şeridi ve Filistin Toprakları'ndaki tek Latin (Roma) Katolik cemaati olan Kutsal Aile Latin Manastır Kilisesi'ne düzenlenen İsrail saldırısında iki Filistinlinin öldüğünü, diğerlerinin de yaralandığını bildirdi.

Kilise, Gazze'nin doğusundaki El Zeytun semtinde yer aldığı belirtildi.

MELONİ TEPKİ GÖSTERDİ

Başbakan Giorgia Meloni, "İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar Kutsal Aile Kilisesi'ni de vurdu.

İsrail'in aylardır sivil halka yönelik saldırıları kabul edilemez. Hiçbir askeri eylem böyle bir tavrı haklı çıkaramaz." dedi.