İtalya Başbakanı Meloni kendisine hakaret eden siyasetçiye böyle cevap verdi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den daha önceden kendisine 'o...pu' diyen Campania Başkanı De Luca ile karşıya karşıya geldiği ilk anda "Merhaba ben o...pu Meloni" diyerek tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın Napoli kentine bağlı olan Caivano'da spor merkezi açılışına katıldı.

Meloni, açılışta sergilediği davranışla dünya kamuoyunda gündem oldu.

Buna göre Meloni, açılışta kendisine şubat ayında İtalya Temsilciler Meclisi'nde "Önce sen çalış, o...pu " diye küfreden Campania Bölge Başkanı De Luca ile yüzleşti.

Kendisine hakaret eden başkanla yüzleşti: Ben o o...pu Meloni...

Meloni, elini uzattığı De Luca'ya, "İşte ben o o...pu Meloni. Nasılsınız?" dedi.

De Luca ise sessizliğini korudu.

Bir süre duraksayan De Luca, "İyiyim" dedi.

Kameralar o anları saniye saniye kaydetti.

Ne olmuştu?

Öte yandan 700 belediye başkanının katıldığı bir eylem düzenleyerek özerklik isteyen De Luca ile Meloni karşı karşıya gelmişti.

Meloni, 16 Şubat'ta De Luca'nın ülkenin güneyindeki belediye başkanlarıyla birlikte eylem düzenlemesine tepki göstermişti.

Meloni, "Onlar eylem düzenleyeceğine daha çok çalışmalı." demiş ve karşılığında da De Luca'dan, "O çalışsın, o...pu olan." yanıtını almıştı.