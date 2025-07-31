İtalya Başbakanı Meloni, Netanyahu'ya: Gazze'deki durum sürdürülemez

Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepkiler gelmeye devam ediyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dün Netanyahu ile telefonda görüşerek Gazze'deki durumu değerlendirdi.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR SÜRDÜRÜLEMEZ"

Netanyahu'ya, Gazze'deki durumun "sürdürülemez" olduğunu ifade eden Meloni, bölgedeki şiddet eylemlerinin bir an önce son bulması çağrısı yaptı.

Meloni ayrıca, tam ve engelsiz insani yardım geçişinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

AÇLIK KRİZİ DERİNLEŞİYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 89'u çocuk olmak üzere 154 Filistinli hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 60 BİNİ GEÇTİ

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 239 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 894 kişi de yaralandı.