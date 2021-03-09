İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, koronavirüs aşısı yaptırdı

79 yaşındaki Mattarella'ya, Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşısı uygulandı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, koronavirüs aşısı oldu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Roma'daki kitlesel aşılamada sıranın 1941 ve öncesinde doğanlara gelmesiyle Cumhurbaşkanı Mattarella’nın, Lazzaro Spallanzani Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne giderek aşısını olduğu bildirildi.

MODERNA'NIN AŞISINI YAPTIRDI

İtalyan ANSA ajansının haberinde, 79 yaşındaki Mattarella'ya, ilaç şirketi Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşısından uygulandığı belirtildi.

Kitlesel aşılamada 27 Aralık 2020'de sağlık çalışanlarından başlatan İtalya'da şu ana kadar 5 milyon 587 bin 592 kişi aşılandı. Bu kişilerin 1 milyon 697 bin 225'ine ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı.

KİTLESEL AŞILAMA YAVAŞLADI

Aşılamaya hızlı giriş yapan ancak sonrasında Avrupa genelinde tedariklerde yaşanan gecikmeler nedeniyle kitlesel aşılamanın yavaşladığı İtalya'da, nisan ayından itibaren tedariklerin hızlanması ve yaza kadar aşı olmak isteyen herkesin aşılanması hedefleniyor.