İtalya ile Rusya arasında casusluk krizi

İtalyan polisi, gizli belgelerin aktarıldığı sırada İtalyan subay ile Rus diplomatı yakaladı. Casusluk olayının ardından Avrupa ülkesi karar aldı. Rusya'dan olaya ilişkin açıklama geldi.

İtalya, casusluk olayıyla çalkalanıyor.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında jandarma ekipleri, Roma'da dün akşam yaptığı operasyonla bir İtalyan subay ile Rusya’nın Roma Büyükelçiliği'nde görevli bir askeri yetkiliyi gizli görüşmeleri sırasında yakaladı.

GİZLİ BİLGİLERİ AKTARIRKEN YAKALANDILAR

İtalyan subayın, Rus askeri yetkiliye para karşılığında bazı gizli belge ve bilgileri aktardığı sırada suçüstü yakalandığı, her iki isimin de casusluk ve devlet güvenliğiyle ilgili suçlamalarla suçlandığı kaydedildi.

İtalyan donanmasında fırkateyn komutanlığı da yapmış olan İtalyan subayın gözaltına alındığı, Rus askeri yetkilinin ise diplomatik statüsünün incelendiği belirtildi.

2 RUS DİPLOMAT SINIR DIŞI EDİLECEK

Dün akşam yaşanan olayın yankıları sürüyor. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Roma'da patlak veren casusluk skandalına karışan 2 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov'u Bakanlığa çağırmasının ardından Dışişleri Bakanı Di Maio, Facebook ve Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı.

"ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN..."

Di Maio, "İtalya'daki Rus Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrılması vesilesiyle İtalyan hükümetinin sert protestosunu ve bu çok ciddi hadiseye karışan 2 Rus yetkilinin derhal sınır dışı edileceğini bildirdik. İstihbarat birimlerimize ve ülkemizin güvenliği için her gün çalışan devletimizin tüm unsurlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'nden konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada da Büyükelçilik Askeri Ataşeliği'nde görevli bir memurun 30 Mart akşamı İtalyan güvenlik güçlerince durdurulduğu teyit edilirken, "Olay araştırılıyor. Şimdilik olayın içeriğine dair yorum yapmayı uygun bulmuyoruz. Her halükarda yaşananların Rusya ile İtalya arasındaki ikili ilişkileri etkilemeyeceğini umuyoruz." ifadeleri yer aldı.

5 BİN EURO KARŞILIĞINDA GİZLİ BELGE TRANSFERİ

İtalyan basınında çıkan son haberlerde de İtalyan subay ile Rus yetkili arasındaki görüşmede, gizli belge transferinin 5 bin euro karşılığında yapılacağı, söz konusu belgelerde NATO ile ilgili gizli bilgilerin de olabileceği iddia edildi.

İtalyan basını, söz konusu olayın Soğuk Savaş'tan bu yana ilişkilerde yaşanan en ciddi hadise olduğunu yazdı.

RUSYA: SINIR DIŞI KARARINI ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İtalya'da casusluk yaptığı gerekçesiyle 2 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine yönelik kararı "üzüntüyle" karşıladıklarını, mütekabiliyet esasına göre atılacak adımların duyurulacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İtalya’nın Rus diplomatlara yönelik aldığı kararın netleştirildiği belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son derece olumlu ikili ilişkilerimizin korunacağını umuyoruz." dedi.