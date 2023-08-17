İtalya: Kaddafi'nin öldürülmesine seyirci kalmak hataydı İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin muhalifler tarafından öldürülmesine Batı'nın seyirci kalmasının çok ciddi bir hata olduğunu söyledi.

AA

2011'de başlayan ve Akdeniz havzasındaki Arap ülkelerinde etkili olan Arap baharı hareketinin en çarpıcı sahneleri Libya'da yaşandı.

Libya'da başlayan muhalif hareket sonucu Libya Devlet Başkanı Muammer​​​​​​​ Kaddafi, 20 Ekim 2011'de memleketi Sirte kentinde muhalif silahlı gruplar tarafından öldürüldü.

Vahşice linç edilerek öldürülen Kaddafi'nin son anlarını bütün dünya paylaşılan videolardan izledi.

Bu trajik olay hafızalardan hala silinmemişken İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kaddafi'nin öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Seyirci kalmak ciddi bir hataydı"

"Batı'nın Kaddafi'nin öldürülmesine seyirci kalmasının çok ciddi bir hata olduğunu" belirten Tajani, "Kaddafi, demokrasinin en iyi rol modellerinden biri değildi ancak öldürülmesinden sonra Libya ve Afrika'da istikrarsızlık başladı." dedi.