İtalya, Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını gevşetme kararı aldı

Roma yönetimi, ülkemize turistik seyahatin önünü açan karara imza attı. Seyahat, bazı şartları beraberinde getiriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası seyahatlere çeşitli kısıtlamalar getirildi.

Türkiye dahil birçok ülkeye kısıtlama uygulayan ülkelerden biri de İtalya oldu.

İTALYA'DAN TÜRKİYE'YE TURİSTİK SEYAHATLER BAŞLAYACAK

"Koronavirüssüz turist koridorları" listesini güncelleyen ülke, Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzaladığı düzenlemeyle Türkiye'yi listeye dahil etti ve turistik seyahatlere izin verileceği duyuruldu.

Şubat ayından itibaren geçerli olacak yeni uygulamayla birlikte, "Yeşil Geçiş" adı altında belirlenen şartlar doğrultusunda ilgili belgeleri sağlayan turistlerin seyahatine izin verilecek.

YOLCULARIN UYMASI GEREKEN ŞARTLAR

Buna göre, turistlerin koronavirüs aşısı yaptırmaları ya da virüsü atlattıklarına dair durumu kanıtlayan belge sunma şartı bulunuyor. Seyahat öncesinde ve sonrasında da koronavirüs test sonucu istenecek. Test, bir haftayı geçen seyahat sürelerinin 7'inci gününde yeniden talep edilecek.

BBC'nin haberine göre, seyahatlerden en fazla 48 saat önce ve İtalya'ya girişte havalimanında yaptırılan testlerin sonucunun negatif olması gerekiyor.

'KORONAVİRÜSSÜZ TURİST KORİDORLARI' UYGULAMASI

Bu arada söz konusu karar doğrultusunda,1 Şubat itibarıyla Avrupa Birliği ülkelerinden İtalya'ya gidecek turistler için de koronavirüs kısıtlamaları hafifletilecek.

İtalya, Eylül 2021'de "koronavirüssüz turist koridorlarını" şu şekilde belirlemişti: Maldivler, Seyşeller, Mauritius, Mısır (yalnızca Şarm El Şeyh ve Marsa Alem), Dominik Cumhuriyeti ve Aruba.

İTALYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Çarşamba günü İtalya'da koronavirüs kaynaklı 167 bin 206 vaka kaydedildi. Bir önceki gün vaka sayısı 186 bin 740 olarak gerçekleşmişti.

Aynı şekilde ölüm sayıları sırasıyla 426 ve 468 şeklinde kayıtlara geçti.