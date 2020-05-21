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- İtalya'da 1 dolara alınan evlerde zorunlu karantina
İtalya'da 1 dolara alınan evlerde zorunlu karantina
- DHA
- 21.05.2020 - 09:20
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor.
Ülkenin ücra köy ve kasabalarında eski binaların 1 dolara satılma uygulamasından yararlanan Amerikalılar, salgın nedeniyle zorunlu karantinada kaldı.
Emlak uygulamasıyla 1 dolara satın alınan tarihi İtalyan evleri, anlaşma gereği alıcı tarafından ülkenin mimarisine uygun restore edilmek zorunda.
SALGIN ÖNCESİNDE BÖLGEYE GİTTİLER
İtalya’dan ev alan Amerikalı aileler, evlerini restore etmek için koronavirüs salgını öncesi İtalya’nın ücra köşelerindeki mülklerine geldi.
Salgın baş gösterince İtalya’daki evlerinde mahsur kalan aileler, henüz restorasyonunu tamamlamış evlerinde mahsur yaşıyor.
45 AİLE EMLAK ALDI
Zaman kavramını yitirdiklerini belirten söz konusu kişiler, salgın bitiminde evlerine dönmeyi planlıyor.
İtalyan basınına göre, 45 Amerikalı ailenin bölgeden emlak satın aldığı ifade ediliyor.