İtalya'da '10 saniye' akımı: Hakimin taciz davasındaki kararı gündem oldu Roma'da bir okulda 17 yaşındaki bir genç kızın pantolonunu indirerek elle taciz eden bekçi, hakimin eylemin 10 saniyeden kısa sürdüğü için taciz sayılamayacağına hükmetmesiyle beraat etti. Hakimin kararı sosyal medyada başlayan akımla protesto edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com İtalya'da 2022 yılı Nisan ayında Roma'da bir okulda bekçilik yapan 66 yaşındaki adam, 17 yaşındaki bir genç kızı taciz etti. Kızın arkasından koşarak pantolonunu indiren adam, talihsiz kızın kalçasını elledi. Daha sonra şaka yaptığını söyleyen adamı, genç kız şikayet etti. Yaşanan bu travmatik olay yargıya taşınırken, karar geçtiğimiz günlerde açıklandı. "10 saniyeden az olduğu için taciz değil" Savcının 3 yıl ceza istediği davada hakim, tacizciyi 'eylem 10 saniyeden kısa sürdüğü için taciz sayılmaz' hükmü vererek beraat ettirdi. İtalyanlar ayağa kalktı Bu karar İtalya'da infiale nede oldu. Sosyal medyada başlayan akım bir protesto akımına dönüştü. '10 saniye' akımı '10 saniye' etiketleri kullanılan paylaşımlarda sayaçlı 'taciz' görüntüleri art arda geldi. Kullanıcılar, kendi göğüslerine sayaç açarak 10 saniyeden kısa süreyle dokunup çektikleri videolarla tepkilerini gösterdi. Akıma erkekler de destek verdi.