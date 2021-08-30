İtalya'da 15 katlı binada yangın

Yaklaşık 70 ailenin yaşadığı 15 katlı binada yangın çıktı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın, anbean kameraya yansıdı.

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde, yaklaşık 70 ailenin yaşadığı 15 katlı binada yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede büyüyerek binanın tüm katlarını sardı. O anlarda kamera da kayıttaydı.

CAN KAYBI YOK

Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangınla ilgili Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi." dedi.

İTFAİYE TEK TEK EVLERİ DOLAŞTI

Yaklaşık 20 kişinin sorunsuz bir şekilde dışarı çıkarıldığını söyleyen Sala, itfaiyecilerin evleri dolaşarak içeride kimsenin kalıp kalmadığını görmek için kapıları kırdığını ifade etti.

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