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    İtalya’da 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası bulundu

    Pompei bölgesinde sönmüş lavların içinden 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası bulundu. Arkeologlar, Roma dönemine ait tören arabasını benzeri olmayan olağanüstü bir keşif olarak nitelendirdi.
    • DHA
    • 28.02.2021 - 14:56
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    İtalya’da 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası bulundu

    İtalya’nın Pompei bölgesinde, Civita Giuliana'daki eski bir villanın ahırlarının yakınında yapılan kazılarda, sönmüş lavların içinden Roma dönemine ait 2 bin yıllık dört tekerlekli bir tören arabası bulundu.

    TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ

    İtalya Kültür Bakanlığı tören arabasının, M.S. 79 yılında volkanik bir patlamaya gömülen antik Pompei kenti yakınlarındaki bölgede keşfedildiğini ve türünün ilk örneği olduğunu belirtti.

    Bakanlık keşfi, ‘İtalya'da emsali olmayan eşsiz bir keşif' olarak nitelendirdi.

    İtalya’da 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası bulundu #1

    BİR İLK

    Pompei arkeolojik sit alanının eski müdürü Massimo Osanna, bölgede daha önce taşıma araçları bulduklarını ancak törenlerde kullanılan bir aracı ilk kez keşfettiklerini ifade etti.

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    POMPEİ, UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE

    Kültür Bakanı Dario Franceschini, Pempei’deki kazıların devam edeceğini ifade ederek “Pompei keşifleriyle bizi şaşırtmaya devam ediyor ve bunu yıllarca sürdürecek” dedi.

    Pompei, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

    İtalya’da 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası bulundu #3

    İtalya’da 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası bulundu #4

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