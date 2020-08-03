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İtalya’da 43 kişiye mezar olan köprü yeniden açılıyor

İtalya’da 43 kişiye mezar olan köprü yeniden açılıyor

İtalya’da 2018 yılında çöken ve 43 kişinin ölümüne neden olan Morandi köprüsü bu akşam ulaşıma açılacak. Köprüde hayatını kaybedenlerin yakınları açılış törenine katılmayacağını belirtti.