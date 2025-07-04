İtalya'da bir akaryakıt istasyonunda patlama gerçekleşti

İtalya’nın başkenti Roma’da panik anları...

Şehrin doğusundaki Prenestino kentinde, bir akaryakıt istasyonunda büyük bir patlama yaşandı.

10 KİŞİ YARALANDI

İtalyan İtfaiyesi (Vigili del Fuoco) X platformundan yaptığı paylaşımda, Gordiani Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonunda sabah saatlerinde patlama yaşandığını ve yangına 10 ekiple müdahale edildiğini açıkladı.

ANSA ajansının haberinde, yerel saatle 08.00 civarında gerçekleşen patlamada aralarında itfaiye eri ve polislerin bulunduğu en az 10 kişinin yaralandığı, bu kişilerde hafif yanık ve cam patlamalarından kaynaklanan yaralanmalar olduğu belirtildi.

İKİNCİ BİR PATLAMA GERÇEKLEŞTİ

Patlamanın etkisiyle çevredeki binaların camlarının kırıldığı ve hasar oluştuğu, ayrıca şehrin her kesiminden görülebilen siyah dumanların yükselmeye devam ettiği vurgulandı.

Bazı görgü tanıkları, söz konusu akaryakıt istasyonunda ilk patlamanın ardından çıkan yangına müdahale eden itfaiye erleri ile bölgede güvenliği sağlamaya çalışan polislerin, takip eden ikinci patlama nedeniyle yaralandığını aktardı.

BÖLGEDEKİ METRO HATTI DURDURULDU

Akaryakıt istasyonunun yakınındaki konutlarda yaşayanlar arasında da yaralananlar olabileceği, patlamanın bölgede endişeye yol açtığı ve bazı binaların tahliye edildiği bildirildi.

Diğer yandan, patlama sebebiyle bölgeden geçen metro hattı C'de seferlerin durdurulduğu ifade edildi.

BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA

Bu arada, Başbakan Giorgia Meloni de Roma'daki patlamaya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: