İtalya'da düzensiz göç alarmı: Yeni önlemler masada Geri gönderme merkezlerindeki kalış süreleri 18 aya uzatıldı. Savunma Bakanlığı'na, yeni merkezler inşa etmesi için görev verildi. Yaşananlar sonrası İtalya ve Avusturya arasında ipler gerildi.

AA & Ensonhaber

İtalya'nın Lampedusa Adası, düzensiz göçmen baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Avrupa ülkesinin Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olan ada, Orta Akdeniz'de düzensiz göç rotası üzerinde yer alıyor.

Yılbaşından bu yana devam eden göçmen akını kapsamında Lampedusa Adası'na 13-14 Eylül'de sadece 36 saatlik süreçte 6 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı.

Bunun üzerine, Ada Belediyesi "acil durum" ilan etti. Adaya geçen hafta gelenlerin sayısının 11 bin civarında olduğu belirtiliyor.

Avrupa ülkeleri, İtalya'nın yaşadıkları nedeniyle alarm durumuna geçti. Roma-Viyana hattı, önlemler konusunda gerilimlere sahne oluyor.

Caydırıcı önlemler alındı

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, son günlerde gelen düzensiz göçmenlerin sayısındaki artış üzerine yasa dışı göçle mücadele bağlamında caydırıcı olması maksadıyla yeni önlem paketini kabul etti.

Ülkede yaklaşık bir yıl önce düzensiz göçü önleme vaadiyle iktidara gelen Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti adım attı.

Geri gönderme merkezlerindeki kalış süresi uzatıldı

Meloni başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, iltica hakkı alamayan yabancıların, geri gönderme merkezlerindeki kalış sürelerinin, Avrupa Birliği (AB) mevzuatının izin verdiği ölçüde 18 aya kadar uzatılmasına yönelik karar aldı.

Yeni merkezler inşa edilecek

Buna ek olarak, Savunma Bakanlığı'na sınır dışı edilecek göçmenlerin tutulacağı yeni geri gönderme merkezlerinin inşası görevi de verildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Bakanlar Kurulu'nda konuşan Meloni, inşa edilecek yeni geri gönderme merkezlerinin nüfus yoğunluğunun çok düşük olduğu, çitlerle çevrilen ve izlenmesi kolay noktalarda bulunması gerektiğini, bununla göçmenlerin şehirlerde daha fazla huzursuzluk ve güvensizlik yaratmayacaklarını söyledi.

Meloni'nin, en çok göçmen gelen ülkelerin büyükelçileriyle toplantı yapılarak iade süreçlerinin kolaylaştırılması gibi konuların görüşüleceğini de ifade ettiği aktarıldı.

İtalya'dan Avusturya'ya sert tepki

Yoğun düzensiz göç akınına uğrayan İtalya'dan, sınırda kontrolleri sıklaştıran Avusturya'ya tepki geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Lampedusa Adası'nı ziyaret ederek verdiği dayanışma mesajını hatırlatarak şöyle dedi:

Viyana'nın, İtalya'dan gelen araçlar üzerindeki kontrolleri artırma kararı, dün Lampedusa'da başlatılan Avrupa dayanışmasına atılmış bir tokattır.



Bu, yıllardır Avrupa sınırlarını savunmaya kendini adamış İtalyan polis kuvvetlerine ve gönüllülerine karşı rencide edici bir harekettir.

Salvini, İtalya'nın kaçakçılarla mücadele verirken Avusturya'nın ise Alpler'e kaleler inşa ederek nakliyecileri ve turistleri cezalandırdığını savundu.

Orta Akdeniz'de düzensiz göçmen akınına uğrayan küçük ada

Başbakan Meloni'nin acil durumu yerinde görmesi için Lampedusa'ya davet ettiği AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ada'ya 17 Eylül'de yaptığı ziyarette "AB'ye kimin geleceğine karar verecek olan biziz, insan kaçakçıları değil." diyerek İtalya'ya destek amaçlı 10 maddelik eylem planı açıklamıştı.

İtalya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkeye 1 Ocak-18 Eylül tarihlerinde denizi aşarak gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 129 bin 869 oldu.

Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 68 bin 195 olarak kayıtlara geçmişti.