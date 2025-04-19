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AA

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda, nisan ayı başından bu yana gözlenen volkanik hareketlilik sürüyor.

Etna Yanardağı'nın 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinde dün akşam yerel saatle 19.00 civarında başlayan kül ve lav püskürtme faaliyeti, bu sabah erken saatlere kadar devam etti.

PATLAMA SESLERİ ÇEVRE KÖYLERDEN DUYULDU

Güneydoğu kraterinden sızan magma, yanardağın yamacından güneydoğu yönünde üç farklı kola ayrılan bir lav akışına yol açtı.

Yerel kaynaklar, Etna'daki patlamaların çıkardığı seslerin, yanardağın yamaçlarındaki birkaç köyde güçlü şekilde duyulabildiğini belirtti.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) Katanya Şubesi de yanardağdaki volkanik hareketliliği teyit etti.

BÖLGEDE "TURUNCU" KODUYLA UYARI YAYINLANDI

Bu arada, basında yer alan haberlerde de bölgeden geçen uçaklar için Etna'daki volkanik faaliyet sebebiyle gece saatlerinde "turuncu" koduyla bir uyarı yayımlandığı bildirildi.

Etna yakınındaki Katanya Fontanarossa Havalimanı'nın seferlerinin, yanardağın kül ve lav püskürtmesinden etkilenmediği ve uçuşların sürdüğüm belirtildi.

NİSAN AYINDAKİ DÖRDÜNCÜ FAALİYET

Kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda bu son volkanik faaliyet, nisan ayındaki dördüncü faaliyet olarak kayıtlara geçti.

Yanardağda bu yıl şubat ayında da yoğun volkanik faaliyet gözlemlenmişti.