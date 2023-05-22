İtalya’da facianın eşiğinden dönüldü Geleneksel "Festa del Soccorso Festivali" sırasında patlayan havai fişekler nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İHA

İtalya’nın Puglia bölgesinde yer alan San Severo kentinde, geleneksel "Festa del Soccorso Festivali" kutlanıyordu…

Festivalde her şey yolunda giderken, sıra havai fişeklerin patlatılmasına geldi.

Ancak bu yıl, her zamanki gibi olmadı.

Fişekler art arda patladı ve ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Ölen ya da yaralanan yok

Festivale katılanlar panikle sağa sola kaçıştı.

Binlerce kişinin katıldığı festivalde ezilme tehlikesi yaşandı.

Faciaya ramak kala yaşananlar ise kamera anbean yansıdı.

Öte yandan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.