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    İtalya'da Garda Gölü, tarihinin en düşük seviyesine indi

    Ülkenin en büyük gölü, kuraklık şartlarından olumsuz etkilendi. Gölü ziyaret edenler, "Şok olduk" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 10:55
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    İtalya'da Garda Gölü, tarihinin en düşük seviyesine indi

    İtalya'nın en uzun nehri olan Po, kuraklığın pençesinde mücadele verirken, ülkedeki Garda Gölü'nde de benzer görüntüler ortaya çıktı.

    Karşı karşıya kalınan kötü kuraklık şartları, ülkenin en büyük gölü olan Garda'yı şimdiye kadarki en düşük seviyesine yaklaştırdı.

    Turistlerin karşılaştığı manzara

    Daha önce su altında kalan kayalar açığa çıkarken, göle akın eden turistler farklı bir manzarayla karşılaştı.

    Associated Press'in haberine göre, Beatrice Masi, "Geçen sene geldik, beğendik ve bu sene de geldik." dedi.

    "Vardığımızda şok olduk"

    Manzaranın çok değiştiğini gördüklerini anlatan Masi, "Vardığımızda biraz şok olduk çünkü her zamanki yürüyüşümüzü yaptık, su yoktu." diye konuştu.

    İtalya'nın kuzeyi, aylardır önemli miktarlarda yağış görmedi. Bu yıl kar yağışı yüzde 70 azaldı. Bunun sonucunda Po gibi önemli nehirler kurudu.

    Avrupa'da kuraklıkla mücadele

    İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, Hollanda ve İngiltere de dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, bu yaz çiftçilere ve nakliyecilere zarar veren, yetkilileri su kullanımını kısıtlamaya teşvik eden kuraklıklara karşı mücadele veriyor.

    İtalya da Garda Gölü, tarihinin en düşük seviyesine indi #1

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