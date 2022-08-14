- Haberler
- Dünya Haberleri
- İtalya'da Garda Gölü, tarihinin en düşük seviyesine indi
İtalya'da Garda Gölü, tarihinin en düşük seviyesine indi
- Haber Merkezi
- 14.08.2022 - 10:54
- Güncelleme : 14.08.2022 - 10:55
İtalya'nın en uzun nehri olan Po, kuraklığın pençesinde mücadele verirken, ülkedeki Garda Gölü'nde de benzer görüntüler ortaya çıktı.
Karşı karşıya kalınan kötü kuraklık şartları, ülkenin en büyük gölü olan Garda'yı şimdiye kadarki en düşük seviyesine yaklaştırdı.
Turistlerin karşılaştığı manzara
Daha önce su altında kalan kayalar açığa çıkarken, göle akın eden turistler farklı bir manzarayla karşılaştı.
Associated Press'in haberine göre, Beatrice Masi, "Geçen sene geldik, beğendik ve bu sene de geldik." dedi.
"Vardığımızda şok olduk"
Manzaranın çok değiştiğini gördüklerini anlatan Masi, "Vardığımızda biraz şok olduk çünkü her zamanki yürüyüşümüzü yaptık, su yoktu." diye konuştu.
İtalya'nın kuzeyi, aylardır önemli miktarlarda yağış görmedi. Bu yıl kar yağışı yüzde 70 azaldı. Bunun sonucunda Po gibi önemli nehirler kurudu.
Avrupa'da kuraklıkla mücadele
İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, Hollanda ve İngiltere de dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, bu yaz çiftçilere ve nakliyecilere zarar veren, yetkilileri su kullanımını kısıtlamaya teşvik eden kuraklıklara karşı mücadele veriyor.