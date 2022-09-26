İtalya’da genel seçimler: Aşırı sağcılar önde

İtalya'daki genel seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi birinci parti olarak çıktı.

Son birkaç yıldır koalisyon krizleri nedeniyle bir kez daha seçime giden İtalya'da halk, sandığa gitti.

Seçim, parlamentonun yeni üyelerini belirleyecek.

50 milyondan fazla seçmen oy kullandı

Ülkede 50,8 milyon seçmeni ilgilendiren genel seçimlerde, sandıklar yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) açıldı.

İtalya'da seçmenler, oylarını kullandı VİDEO



Aşırı sağcı koalisyon önde

AA'nın aktardığına göre; genel seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi birinci parti olarak çıktı.