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- İtalya’da genel seçimler: Aşırı sağcılar önde
İtalya’da genel seçimler: Aşırı sağcılar önde
İtalya'daki genel seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi birinci parti olarak çıktı.
- 26.09.2022 - 00:53
- Güncelleme : 26.09.2022 - 00:54
Son birkaç yıldır koalisyon krizleri nedeniyle bir kez daha seçime giden İtalya'da halk, sandığa gitti.
Seçim, parlamentonun yeni üyelerini belirleyecek.
50 milyondan fazla seçmen oy kullandı
Ülkede 50,8 milyon seçmeni ilgilendiren genel seçimlerde, sandıklar yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) açıldı.
İtalya'da seçmenler, oylarını kullandı VİDEO
Aşırı sağcı koalisyon önde
AA'nın aktardığına göre; genel seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi birinci parti olarak çıktı.