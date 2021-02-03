İtalya'da yeni hükumeti kuran Mario Draghi, acil durumlara öncelik verecek

İtalya'da hükümeti kurma görevi Mario Draghi'ye verildi. Draghi, koronavirüs gibi acil durumlara öncelik vereceğini söyledi.

İtalya'da hükümet kurma görevi, Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'ye verildi.

Görevi kabul eden Draghi, basın karşısına geçerek ilk açıklamalarını yaptı. Cumhurbaşkanı Mattarella'ya kendisine duyduğu güvenden ötürü teşekkür etti.

ACİL DURUMLAR ÖNCELİKLİ

Draghi, acil durumlar için uygun yanıtların verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bu umutla ve bu kararlılıkla, Cumhurbaşkanı'nın çağrısına olumlu yanıt veriyorum. Koronavirüse karşı kazanmak, aşılama kampanyasını tamamlamak, vatandaşların günlük sorunlarına çözümler üretmek ve ülkeyi yeniden başlatmak, yüzleşeceğimiz mücadelelerdir." dedi.

BİRLİK VE SORUMLULUK VURGUSU

73 yaşındaki Draghi, siyasi partilerle, parlamenterlerle, sosyal güçlerle yapacağı görüşmelerden, birlik ve sorumluluk içeren bir yanıt çıkacağına emin olduğunu da söyledi.

Avrupa Birliği'nden (AB) gelecek kurtarma fonu ve diğer kaynaklara işaret eden Draghi, "Genç kuşakların geleceğine ve sosyal bütünlüğün güçlendirilmesine ayrı önem vererek, ülkemiz için çok şey yapma fırsatına sahibiz." ifadelerini kullandı.

KABİNE OLUŞUMU DESTEĞE BAĞLI

Mario Draghi'nin, parlamentonun her iki kanadında da salt çoğunluğu alacak bir hükümet için siyasi partilerden destek alması durumunda kabinesini resmen açıklayıp, göreve başlayacağı belirtiliyor.

5 YILDIZ HAREKETİ BÖLÜNEBİLİR

Parlamentoda en çok sandalyesi bulunan sistem karşıtı tezleriyle bilinen 5 Yıldız Hareketi (M5S) temsilcisi Vito Crimi, dün, Draghi’nin kuracağı teknokrat kabineye destek vermeyeceklerini açıkladı.

Partinin, kendi içinde bu durumu bugün bir kez daha değerlendireceği basına yansıdı. M5S'nin Draghi'ye destek konusunda bölünmeye kadar gidebilecek ciddi fikir ayrılıkları yaşadığı kaydedildi.

M5S ile 2. Conte Hükümeti’nde koalisyon ortağı olan Demokratik Parti (PD) lideri Nicola Zingaretti ise Draghi ile yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, eski koalisyon ortaklarıyla görüşeceklerini bildirdi.

DRAGHİ'YE OLUMLU SİNYALLER VERİLDİ

Koalisyonu bozarak kriz çıkartan Italia Viva'nın lideri Matteo Renzi, Draghi'yi destekleyeceklerini açıklarken, muhalefetteki sağ ittifakın parçası Forza Italia'dan da Draghi için olumlu sinyaller geliyor.

AŞIRI SAĞCILARIN TUTUMLARI NET DEĞİL

Hükümet krizinden çıkış için erken seçime gidilmesini isteyen muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ise Draghi'nin nasıl bir programla karşılarına geleceğine göre tutum alacakları sinyalini verdi.

SON 10 YILIN 2. TEKNOKRAT HÜKÜMETİ

Draghi, parlamentoda destek alabilecek bir hükümet kurabilirse bu, İtalya’nın cumhuriyete geçtiği 1946'dan bu yana 18 yasama döneminde kurulan 67. hükümet olacak.

Draghi hükümeti aynı zamanda, İtalya’da son 10 yılda kurulmuş ikinci teknokrat hükümet olacak.

İtalya’nın G20 Dönem Başkanı olduğu 2021'de hükümetin başına geçecek olan Mario Draghi, koronavirüsten etkilenen ülkede salgınla mücadeleden, Avrupa Birliği’nden gelecek 209 milyar avroluk kurtarma fonunun kullanımına kadar önemli konuları yönetmek durumunda kalacak.

İTALYA HÜKÜMET KRİZİ

5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler'in (LeU) üçlü koalisyon olarak 5 Eylül 2019’da başladığı, PD'nin bölünüp içinden Iv'nin çıkmasıyla dörtlü koalisyona dönüşen "2. Conte Hükümeti", 13 Ocak'ta Iv'nin hükümetten ayrılmasıyla krize girmişti.

Başbakan Giuseppe Conte, 26 Ocak'ta istifa ederken, o tarihten bu yana mevcut koalisyon ortakları yeni bir hükümet kurulması için girişimlerde bulunulmuş ancak sonuç alınamamıştı.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, salgın döneminde erken seçime gitmenin ve sonrasındaki hükümet kurma çalışmalarının ülkeye olumsuz etkilerinin olacağını belirterek, yüksek profilli bir hükümetin kurulması gerektiğini ifade etmişti.