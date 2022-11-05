Başkent Roma'da önde gelen sanat eserlerine yapılan saldırıya bir yenisi daha eklendi. İklim aktivistleri, Van Gogh'un 1888 yapımı tablosunu hedef aldı.

Son dönemde iklim aktivistlerinin önde gelen sanat eserlerine saldırıları sürüyor.

Daha önce İngiltere'nin başkenti Londra'da, iki aktivist tarafından Van Gogh'un Sunflowers (Ayçiçekleri) adlı tablosuna çorbayla saldırı düzenlenmişti.

Gerçekleştirilen eylem sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Bu eylemlere bir yenisi daha eklendi...

Sebze püresi fırlattılar

Bir grup iklim aktivisti, yine Roma'da sergilenen Van Gogh tablosunu hedef aldı.

1888 yapımı ünlü tabloya sebze püresi fırlatan aktivistler kendilerini yine duvara bağladı.

Kömür kullanımına karşı sloganlar attılar

Öte yandan aktivistlerin, kömür kullanımına ve iklim değişikliğine karşı sloganlar attığı bildirildi.

Yaşanan kargaşanın ardından güvenlik güçleri olaya hemen müdahale ederek şahısları sergi alanından çıkardı.

İtalya'da iklim aktivistleri Van Gogh'un tablosuna saldırdı VİDEO

Tablo zarar görmedi

Söz konusu bölümün ise ziyarete kapatıldığı kaydedildi.

Cam bir çerçeveyle korunduğu için tablonun sebze püresiyle gerçekleştirilen eylemden etkilenmediği vurgulandı.

"Şiddetle kınanması gereken rezil bir eylemdir"

Büyük yankı uyandıran olayın ardından İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, iklim aktivistlerinin eylemine sert tepki gösterdi.

Sangiuliano, "Sanata saldırmak, şiddetle kınanması gereken rezil bir eylemdir. Kimliğimizin temeli olan kültür, kesinlikle korunmalı ve başka protesto biçimlerinin megafonu olarak kullanılmamalıdır." ifadelerini kullandı.