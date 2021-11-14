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- İtalya'da insanlar sokağa döküldü
İtalya'da insanlar sokağa döküldü
Napoli kentinde yüzlerce insan sokaklara inerek, işten çıkarma ve işsizliğe karşı protesto düzenledi. Yürüyüşte sloganlar atan kişiler, salgın yönetiminin de iyileştirilmesini talep etti.
- AA & Ensonhaber
- 14.11.2021 - 03:27
- Güncelleme : 14.11.2021 - 03:34
İtalya'da koronavirüs salgınına karşı mücadeleler devam ederken, Napoli kentinde insanlar sokaklara indi.
POLİSLER YOĞUN ÖNLEMLER ALARAK BAZI SOKAKLARI KAPATTI
Yüzlerce kişi, toplandığı Garibaldi Meydanı'ndan yürüyüşe başlayarak, tarihi merkeze doğru ilerledi.Polislerin yoğun önlem aldığı gösterilerde bazı sokaklar trafiğe kapatıldı.
İŞŞİZLİĞE KARŞI TEPKİ GÖSTERİLDİ
Caddelerde megafonlarla slogan atan kişiler, işsizlik ve işten çıkarmalara karşı gösteri düzenlendi.
Ayrıca komiteler ve sosyal merkezlerce düzenlenen gösteride, hükümetten çalışma şartlarının ve salgın yönetiminin iyileştirilmesi talep edildi.