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İtalya'da insanlar sokağa döküldü

İtalya'da insanlar sokağa döküldü

Napoli kentinde yüzlerce insan sokaklara inerek, işten çıkarma ve işsizliğe karşı protesto düzenledi. Yürüyüşte sloganlar atan kişiler, salgın yönetiminin de iyileştirilmesini talep etti.