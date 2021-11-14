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    İtalya'da insanlar sokağa döküldü

    Napoli kentinde yüzlerce insan sokaklara inerek, işten çıkarma ve işsizliğe karşı protesto düzenledi. Yürüyüşte sloganlar atan kişiler, salgın yönetiminin de iyileştirilmesini talep etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.11.2021 - 03:27
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 03:34
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    İtalya'da insanlar sokağa döküldü

    İtalya'da koronavirüs salgınına karşı mücadeleler devam ederken, Napoli kentinde insanlar sokaklara indi.

    POLİSLER YOĞUN ÖNLEMLER ALARAK BAZI SOKAKLARI KAPATTI

    Yüzlerce kişi, toplandığı Garibaldi Meydanı'ndan yürüyüşe başlayarak, tarihi merkeze doğru ilerledi.Polislerin yoğun önlem aldığı gösterilerde bazı sokaklar trafiğe kapatıldı.

    İŞŞİZLİĞE KARŞI TEPKİ GÖSTERİLDİ

    Caddelerde megafonlarla slogan atan kişiler, işsizlik ve işten çıkarmalara karşı gösteri düzenlendi.

    Ayrıca komiteler ve sosyal merkezlerce düzenlenen gösteride, hükümetten çalışma şartlarının ve salgın yönetiminin iyileştirilmesi talep edildi.

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