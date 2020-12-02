İtalya'da koronavirüs aşıları ocak ayından itibaren uygulanacak

Ülkenin Sağlık Bakanı Speranza, 202 milyon doz aşı seçenekleri olduğunu, ilk dozları gelecek yılın ilk ayında vereceklerini kaydetti.

Koronavirüs salgınından kötü şekilde etkilenen ülkelerden İtalya'da, aşının uygulanabilmesi için hazırlıklar sürüyor.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Parlamento'nun üst kanadı Senato Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, aşıları ücretsiz uygulayacaklarını söyledi.

İLK DOZLAR OCAK AYINDAN İTİBAREN VERİLECEK

Aşılama için 2021 yılını işaret eden Speranza, "Muhtemelen her aşılama için iki doz aşıya ihtiyaç duyulacak. İtalya'nın 202 milyon doz aşı seçeneği var. İlk dozlar, ocak ayından itibaren verilmeye başlanabilir. Aşıda öncelikli kategoriler; sağlık çalışanları, sosyal sağlık hizmetleri çalışanları ve huzurevleri sakinleri ile buralarda çalışanlar." ifadelerini kullandı.

AŞI HERKES İÇİN ZORUNLU OLMAYACAK

Bakan Speranza, koronavirüs aşısını bu aşamada herkes için zorunlu kılmak istemediklerini, aşıyla bir an önce sürü bağışıklığına ulaşmak istediklerini ifade etti. Speranza, aşının ülke içindeki dağıtımına ordunun da katkı vereceğini belirtti.

"KAPANMAYA GİTMEDEN..."

Koronavirüs salgınında vaka eğrisinde başlayan düşüşe de değinen İtalyan bakan, "Durum hala çok ciddi, kesinlikle küçümsenmemeli. Yürürlüğe koyduğumuz tedbirler işliyor. Hükümetin amacı, genel bir kapanmaya gitmeden salgın eğrisini düşürmek." diye konuştu.

'GARDIMIZI DÜŞÜRMEYELİM' ÇAĞRISI

Salgında ikinci dalganın hala yüksek seyrettiğini dile getiren Speranza, "İlk alınan sonuçların sabit gitmesi için diğer haftalarda da fedakarlıklara devam edilmesi lazım. Aldanmayalım. Gardımızı düşürürsek üçüncü dalga kapıda." dedi.

İtalya Sağlık Bakanı, ocak ayında salgınının 3. dalgasıyla karşı karşıya kalmamak için yılbaşı ve Noel tatillerine en yüksek düzeyde ciddiyetle yaklaşmaları gerektiğini, ocak ayında yeniden kapanma istemediklerini söyledi.

İtalya'da koronavirüslü hastalar tuvaletlerde ölüyor ViDEO

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Speranza, 25-26 Aralık ve 1 Ocak 2021'i kapsayacak şekilde bölgeler ve şehirler arası seyahatin sınırlandırılacağının sinyalini verdi.

İtalya'da koronavirüs salgını kaynaklı 1 milyon 620 bin 901 vaka ve 56 bin 361 ölüm yaşandı.