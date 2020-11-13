İtalya'da koronavirüslü hastalar, hastane tuvaletlerinde ölüyor

İtalya'da günlük korona vakasında 40 bin 902 kişiyle yeni bir rekor kırılırken Napoli'de hastane tuvaletinde öldüğü iddia edilen korona hastalarına ait görüntüler infiale neden oldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ikinci dalgasında kış mevsimi gelmesiyle vaka ve ölüm oranlarında rekor artış yaşanıyor.

İtalya’nın Napoli kentindeki Antonio Cardarelli Hastanesi’nde hasta sayılarının artması ve sağlık sisteminin zorlanması sebebiyle dramatik görüntüler ortaya çıkmaya başladı.

KORONA HASTASI HASTANE TUVALETİNDE ÖLDÜ

Cardarelli Hastanesi’ndeki acil bölümünde 4 hastanın daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hastanenin acil servis birimindeki bir tuvalette yerde hayatını kaybetmiş yatan bir koronavirüs hastasına ait olduğu ifade edilen görüntüler durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ülkede tepkilere neden oldu.

İtalya'da koronavirüslü hastalar tuvaletlerde ölüyor VİDEO

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40 BİN 902 YENİ VAKA

Diğer yandan ülkede korona vak ve ölü sayılarında rekor üstüne rekor kırılıyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, bugünkü 40 bin 902 kişiyle, salgının başladığı şubat ayından beri ülkede bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Böylece salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 107 bin 303 oldu.

Aktif hasta sayısı 663 bin 926'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 230'a çıktı.

550 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 550 artarak, 44 bin 139'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 11 bin 480 artarak, 399 bin 238 oldu.

Bu arada, İtalya Tabipler Birliği, Cenova'da bir doktorun daha Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle salgında ölen doktor sayısının 189'a ulaştığını açıkladı.