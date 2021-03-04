İtalya'da koronavirüsü atlatanlara tek doz aşı yapılacak

İtalya Sağlık Bakanlığı, koronavirüsü atlatan kişilere tek doz aşı yapılabileceğini duyurdu.

Dünya genelinde koron virüsle mücadele kapsamında birçok ülkede aşılama uygulaması devam ediyor.

İtalya'dan sürece dair dikkat çeken bir açıklama geldi. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsü atlatan kişilere iki doz yerine bir doz aşı yapılmasının öngörüldüğü bildirildi.

KORONAYI ATLATANLARA 'TEK DOZ' AŞI KARARI

Uygulamanın son 3-6 ay içinde koronavirüsü geçiren kişiler için geçerli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Daha önce semptom gösteren veya göstermeyen korona virüs hastaları için yalnızca bir doz aşı yapılması düşünülüyor" denildi.

İtalya İlaç Ajansı (Aifa) da daha önce Covid-19'u atlatan hastalara tek doz aşı yapılmasının yeterli olacağı yönünde görüş bildirmişti.

ŞU ANA DEK YAKLAŞIK 4.7 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

60 milyon nüfuslu İtalya'da yaklaşık 4.7 milyon doz aşı yapılırken, 1.5 milyon kişi ise aşının ikinci dozunu aldı.

Öte yandan Fransa ve İspanya da geçtiğimiz ay korona virüsü atlatanlara tek aşı dozu yapılacağını açıklamıştı.