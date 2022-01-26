İtalya'da kraliyet mücevherleri mahkemelik oldu

300 milyon euro değerindeki mal varlığı için monarşinin eski üyeleri, yargıya gitmeye hazırlanıyor.

İtalya'nın son Kralı 2'nci Umberto'nun varisleri, mücevherleri geri alabilmek için harekete geçti.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, 1946'da düzenlenen halk oylamasıyla İtalya, monarşiden cumhuriyet yönetimine geçiş yaptı.

İTALYA'DA GÜNDEM MÜCEVHERLER

Karar sonrası, 5 Haziran 1946'da Kraliyet Ailesi'nin üyelerinin mal varlıklarına devlet tarafından el konuldu. Eski Kraliyet üyelerinin, iade konusunda İtalya Merkez Bankası ile yaptıkları görüşmelerden sonuç çıkmadı ve yargı yolu göründü.

Ailenin avukatı Sergio Orlandi, taleplerinin 10 gün içinde karşılık bulmaması halinde ilgili kurumlar hakkında yasal işlem yolunu seçeceklerini söyledi. Orlandi, "Aile mücevherleri geri alacak." dedi.

"MÜCEVHERLERİ AİLEME GERİ VERİN"

Koleksiyonda yaklaşık 6 bin elmas ve 2 bin inci bulunuyor. Varlıklar, uzun bir süredir Merkez Bankası'nın kasasında tutuluyor.

49 yaşındaki Prens Emanuele Filiberto, Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, "İtalya doğru ve uygun olanı yapmalı ve mücevherleri aileme geri vermeli. İade edilmelerinin vakti geldi." dedi.

Söz konusu mücevherlerin değerinin 300 milyon euroya kadar çıktığı belirtiliyor. Filiberto, "Mücevherlerin parasal değeri bizi ilgilendirmiyor. Daha da önemlisi, aile için sahip oldukları tarihi ve duygusal değerdir." ifadesini kullandı.

"ADIM ADIM İLERLEMELİYİZ"

Öte yandan ailenin mücevher koleksiyonunu bir müzede sergileyip sergilemeyeceği sorusuna Milano'da yaşayan Prens Filiberto, şu yanıtı verdi:

"Adım adım ilerlemeliyiz. İlk olarak, İtalya Merkez Bankası onları iade etmeli ve sonra Kraliyet Ailesi'nin varisleri onlarla ne yapacağına karar verecek."