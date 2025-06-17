İtalya'da lise öğrencilerine cep telefonu yasağı

DHA

İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara'nın imzaladığı genelgeyle daha önce ilkokul öğrencilerini kapsayan derslerde ve genel olarak okul saatleri içinde cep telefonu kullanma yasağı gelecek yıldan itibaren lise öğrencilerini de içine alacak şekilde genişletildi.

Valditara, yaptığı açıklamada, "Bu müdahale acil görünüyor. Bu müdahale bilimsel araştırmaların da açıkça ortaya koyduğu üzere akıllı telefonların aşırı ya da yanlış kullanımının ergenlerin sağlığı, refahı ve okul performansı üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alındığında artık ertelenemez hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER KULLANABİLECEK

Genelgeyle İtalya'da ilkokuldan liseye kadar cep telefonu istisnai olarak sadece engelli ya da özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için bir destek aracı olarak öngörülmesi halinde veya gerekçeli kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda izinli şekilde kullanılabilecek.

Okullarda cep telefonu kullanımı da benzer şekilde okulun eğitim müfredatı çerçevesinde, bilişim ve telekomünikasyon alanlarına yönelik teknik eğitim programlarında gerekli olduğu durumlarda serbest olacak.