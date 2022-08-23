İtalya’nın Catanzaro kenti açıklarında lüks yat, sulara gömüldü. İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, yatta bulunan 4 yolcu ve 5 mürettebatı kurtardı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinden İtalya’nın Milazzo şehrine doğru yola çıkan lüks yat, Catanzaro kentinin yaklaşık 15 kilometre açıklarında battı.

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, 40 metre uzunluğundaki yattan yapılan acil durum çağrısını alarak harekete geçti.

4 yolcu ve 5 mürettebat kurtarıldı

Sahil güvenlikten yapılan açıklamada, 4 yolcu ve 5 mürettebatın batan yattan kurtarıldığı ifade edildi.

Bu arada lüks yatın batma anı da saniye saniye görüntülendi.

İnceleme başlatıldı

DHA’nın haberine göre İtalya Sahil Güveliği, yatın batma nedenine ilişkin inceleme başlattı.

İtalya’da lüks yat battı ViDEO