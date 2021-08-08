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    İtalya'da mafya lideri Maria Licciardi yakalandı

    70 yaşındaki Licciardi, ülkeden ayrılmak üzereyken operasyon düzenlendi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 09:30
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    İtalya'da mafya lideri Maria Licciardi yakalandı

    Mafya lideri, İspanya'ya gitmek üzereyken havalimanında yakayı ele verdi.

    İtalya'da askeri kolluk teşkilatı Carabinieri'den görevliler, suç örgütü lideri Maria Licciardi'nin Roma'daki Ciampino Havalimanı'nda olduğu bilgisini aldı.

    İSPANYA'YA GİTMEYE HAZIRLANIYORDU

    Havalimanı'nda yapılan operasyonda Licciardi, İspanya'ya uçmaya hazırlandığı sırada yakalandı.

    İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, gerçekleştirilen operasyon nedeniyle güvenlik güçlerini tebrik etti.

    HARAÇ SUÇLAMASI

    Associated Press'in haberine göre, 70 yaşındaki Licciardi, "Licciardi Camorra" adlı suç örgütünün başı olarak haraç almakla suçlanıyor.

    İtalya da mafya lideri Maria Licciardi yakalandı #1

    2009'DA HAPİSTEN ÇIKTI

    Mafya lideri Maria Licciardi, ilk olarak 2001 yılında Napoli yakınlarında araba kullanırken yakalanmıştı ve İtalya'nın en çok aranan 30 firarisi arasında yer alıyordu.

    Licciardi, mafya bağlantılı suçlardan hapis yattıktan sonra 2009 yılında cezaevinden çıkmıştı.

    YASA DIŞI GELİR KAYNAKLARI

    Camorra suç örgütünün yasa dışı gelir kaynakları arasında yerel işletme sahiplerinden haraç alma, uyuşturucu kaçakçılığı ve bayındırlık hizmetleri anlaşmalarının sızdırılması yer alıyor.

    İtalya da mafya lideri Maria Licciardi yakalandı #2

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