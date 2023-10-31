İtalya'da sağanak yağış Milano kentini sular altında bıraktı İtalya'nın en büyük şehirlerinden olan Milano, şiddetli yağışlar nedeniyle göle döndü. Kentin önemli noktalarında biriken sular, ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu.

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AA & Ensonhaber

İtalya'nın kuzeyi bir süredir olumsuz hava koşulları etkisinde.

Ülkenin ikinci büyük şehri olan Milano, günler süren yağıştan en çok etkilenen bölgelerden biri oldu.

İçinden geçtiği "Seveso Nehri'nin" taşkına uğramasıyla kentin birçok yerinde su baskınları yaşandı.

Öyle ki bölgede cadde ve sokaklar göle döndü.

Metro istasyonları sular altında kaldı

Şehrin en önemli bölgelerinde su taşkınları yaşandı.

Metro istasyonlarını da su basmasıyla ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Öte yandan taşan nehir, başta Milano olmak üzere birçok şehrin sular altında kalmasına sebep oldu.

Bir kadın ve 2 çocuğu mahsur kaldı

Milano yakınlarındaki Mediglia'da ise şiddetli fırtınanın etkisiyle bir ağaç devrildi.

Ağacın devrilmesi sonucu otomobilinde mahsur kalan kadın ve 2 çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.