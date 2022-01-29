İtalya'da Sergio Mattarella yeniden cumhurbaşkanı oldu

İtalya’da mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, partilerin talebi üzerine ikinci dönemde de görev almayı kabul etmişti. Seçimlerdeki 8. turda yeniden Cumhurbaşkanı görevine seçildi.

İtalya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi 8. turda sonuçlanarak, Sergio Mattarella Cumhurbaşkanı oldu.

MECLİS ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇTİ

Partiler arası çekişmelerin olduğu, ittifakların ortak aday çıkaramadığı, sağ ve sol partilerin birlik olmakta zorlandığı seçimde 8 tur geride kalmıştı.

Senato Başkanlığı'nı yürüten Casellati ise cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmişti ancak yeterli salt çoğunluğa ulaşamadığı için seçilememişti.





8. TURDA CUMHURBAŞKANI BELLİ OLDU

Partilerin ortak talebi üzerine yeniden Cumhurbaşkanlığı görevini kabul eden Sergio Mattarella, 8. turda bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilerek koltuğa oturdu.



