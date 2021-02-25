İtalya'da son 24 saatte 19 bin 886 yeni vaka

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 19 bin 886 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 868 bin 435’e yükseldi.

İtalya’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 443 bin 704 Covid-19 testi yapıldığı ve 19 bin 886 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 868 bin 435’e ulaştığı aktarıldı.

SON 24 SAATTE 19 BİN 886 YENİ VAKA

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 308 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 96 bin 974’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 12 bin 853 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 396 bin 143’e yükseldiğini aktardı. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 11 kişi artarak, 2 bin 168’e yükseldi.