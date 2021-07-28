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    İtalya'da son 24 saatte 5 bin 696 yeni vaka

    İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 696 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 330 bin 739'a ulaştı.
    • İHA
    • 28.07.2021 - 20:26
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    İtalya'da son 24 saatte 5 bin 696 yeni vaka

    İtalya’da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bini geçti.

    İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 248 bin 472 koronavirüs testi yapıldığı ve 5 bin 696 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 330 bin 739'a ulaştığı kaydedildi.

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 15 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 10’a yükseldiğini açıkladı.

    SON 24 SAATTE 827 KİŞİ İYİLEŞİRKEN, 15 DE ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

    Bakanlık, son 24 saatte bin 827 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 74 bin 161 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 6 kişi azalarak 183'e düştü.

    İtalya'da bugüne kadar 66 milyon 694 bin 614 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 31 milyon 117 bin 60 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

    İtalya da son 24 saatte 5 bin 696 yeni vaka #1

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