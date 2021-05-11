İtalya'da son 24 saatte 6 bin 946 yeni vaka

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 6 bin 946 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 123 bin 230'a yükseldi.

İtalya’da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 286 bin 428 korona virüs testi yapıldığı ve 6 bin 946 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 123 bin 230’a ulaştığı kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI 123 BİNE YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 251 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, koronavirüs kaynaklı toplam can kaybının 123 bin 282’ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 16 bin 503 kişinin iyileştiğini ve aktif koronavirüs hasta sayısının 363 bin 859 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarının sayısı ise 102 kişi azalarak 2 bin 56’ya geriledi.

7 MİLYON KİŞİYE İKİNCİ DOZ YAPILDI

İtalya'da bugüne kadar 24 milyon 502 bin 646 doz koronavirüs aşısı uygulanırken, 7 milyon 561 bin 566 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.