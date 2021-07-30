Sosyal faaliyetler için aşıyı zorunlu kılacak "Green Pass" belgesi, Temsilciler Meclisi'nde kaosa sebep oldu.

İtalya'da, sosyal faaliyetlerde aşıyı zorunlu kılan "Green Pass (Yeşil Geçiş)" belgesine yönelik tepkiler sürüyor.

Ülkeyi ikiye bölen ve 6 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan uygulama, İtalya parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde de gündeme geldi.

KARARI PROTESTO ETTİLER

Milliyetçi, ana muhalefet partisi Fratelli d'Italia (İtalya'nın Kardeşleri) milletvekilleri, koronavirüse karşı alınan son tedbirlerin görüşüldüğü sırada çıkan tartışmanın ardından "Yeşil Geçişe Hayır" yazılı pankartlar açtı.

İtalya'da Temsilciler Meclisi'nde 'Yeşil Geçiş' protesto edildi ViDEO

MİLLETVEKİLİNİ KOVALADILAR

Bir milletvekili elindeki pankartla koşarak ilerlerken, güvenlik görevlisi tarafından kovalandı. Yeşil Geçiş karşıtı pankart taşıyan diğer milletvekilleri de meclisin ön sıralarına gelirken, Meclis Başkan Yardımcısı Fabio Rampelli, oturuma ara verdi.

"UTANIN"

İtalya'nın Kardeşleri partisi milletvekilleri uygulamayı protesto ederken, Demokrat Parti üyeleri ise “utanın, ayıp” şeklinde bağırarak karşılık verdi.