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- İtalya'da Temsilciler Meclisi'nde 'Yeşil Geçiş' protesto edildi
İtalya'da Temsilciler Meclisi'nde 'Yeşil Geçiş' protesto edildi
- İHA
- 30.07.2021 - 12:52
- Güncelleme : 30.07.2021 - 14:01
İtalya'da, sosyal faaliyetlerde aşıyı zorunlu kılan "Green Pass (Yeşil Geçiş)" belgesine yönelik tepkiler sürüyor.
Ülkeyi ikiye bölen ve 6 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan uygulama, İtalya parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde de gündeme geldi.
KARARI PROTESTO ETTİLER
Milliyetçi, ana muhalefet partisi Fratelli d'Italia (İtalya'nın Kardeşleri) milletvekilleri, koronavirüse karşı alınan son tedbirlerin görüşüldüğü sırada çıkan tartışmanın ardından "Yeşil Geçişe Hayır" yazılı pankartlar açtı.
İtalya'da Temsilciler Meclisi'nde 'Yeşil Geçiş' protesto edildi ViDEO
MİLLETVEKİLİNİ KOVALADILAR
Bir milletvekili elindeki pankartla koşarak ilerlerken, güvenlik görevlisi tarafından kovalandı. Yeşil Geçiş karşıtı pankart taşıyan diğer milletvekilleri de meclisin ön sıralarına gelirken, Meclis Başkan Yardımcısı Fabio Rampelli, oturuma ara verdi.
"UTANIN"
İtalya'nın Kardeşleri partisi milletvekilleri uygulamayı protesto ederken, Demokrat Parti üyeleri ise “utanın, ayıp” şeklinde bağırarak karşılık verdi.