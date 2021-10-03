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    İtalya'da uçak kazası: 8 ölü

    Düşen uçak, otopark olarak kullanılan binaya isabet etti. Kazada biri çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 03.10.2021 - 16:31
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 16:32
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    İtalya'da uçak kazası: 8 ölü

    İtalya'nın Milano kentinde küçük uçak kazası yaşandı.

    Linate Havaalanı'ndan Sardinya Adası'ndaki Olbia kentine gitmek üzere havalanan özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen sebeple düştü.

    UÇAK BİNANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

    Uçağın, Milano'nun San Donato bölgesinde inşaat halinde otopark olarak kullanılan binanın üzerine düştüğü, olayda biri çocuk 8 kişinin öldüğü bildirildi.

    GÜÇLÜ PATLAMA HİSSEDİLDİ

    ANSA'nın haberine göre, uçağın düştüğü bölgede yaşayanların güçlü bir patlama hissettiği, olay yerine itfaiye ekiplerinin gittiği belirtildi.

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