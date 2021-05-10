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    İtalya'da yanlışlıkla 6 doz koronavirüs aşısı vuruldu

    Hemşire, 23 yaşındaki İtalyan kadına olması gerekenden fazla aşı uyguladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2021 - 14:24
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 15:16
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    İtalya'da yanlışlıkla 6 doz koronavirüs aşısı vuruldu

    Koronavirüs aşılaması sırasında yanlışlıkla fazladan uygulanan doz haberlerine bir yenisi eklendi.

    Daha önce ABD, Avustralya, Almanya ve İsrail'de yaşanan olay, bu kez İtalya'da ortaya çıktı.

    6 DOZ UYGULANDI

    23 yaşındaki İtalyan öğrenciye, tek doz aşı yapılması gerekirken yanlışlıkla 6 doz aşı uygulandı.

    AFP'nin haberine göre, söz konusu kişi hastanede gözetim altına alındı. Yaşanan olay, İtalya'nın ilaç düzenleyicisine bildirildi.

    İtalya da yanlışlıkla 6 doz koronavirüs aşısı vuruldu #1

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Toskana'daki İtalyan kadının durumunun, sıvı ve parasetamol aldıktan sonra iyi olduğu kaydedildi.

    Pfizer aşısının yüksek dozlarını test etmeye yönelik önceki çalışmalar dört dozla sınırlı bulunuyor.

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