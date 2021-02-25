İtalya'da yemek siparişi hizmeti veren 4 şirkete 733 milyon Euro ceza

Milano Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, yemek siparişi hizmeti veren 4 şirkete, kuryelere yönelik iş güvenliği kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 733 milyon Euro para cezası kesildi.

İtalya’da Milano Başsavcılığı tarafından çevrimiçi yemek siparişi hizmeti veren 4 firmaya soruşturma açıldı.

Yapılan soruşturmada yemek dağıtımı yapan kuryelere yönelik iş güvenliği kurallarını ihlal ettiği belirlendi.

60 BİN KURYEYİ İŞE ALMA ZORUNLULUĞU GELDİ

Söz konusu soruşturmanın, şirketlerin 2017-2020 dönemindeki faaliyetlerini kapsadığı belirtildi ve JustEat, Uber Eats, Glovo, Deliveroo şirketlerine toplamda 733 milyon Euro para cezası uygulanmasına karar verildi, ayrıca şirketlerin 90 gün içinde 60 bin kuryeyi geçici sözleşmeyle işe alma zorunluluğu getirildi.

''KURYELER KÖLE DEĞİL''

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Milano Cumhuriyet Başsavcısı Francesco Greco, "Kuryeler köle değil. Artık onların yasal korumaya ihtiyacı olan vatandaşlar olduklarını söyleme zamanı geldi" dedi.